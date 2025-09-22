0-0 verloren! TBM trifft das Tor nicht

Im ersten Auswärtsspiel in der BOL scheitert, der stark aufspielende Tabellenführer, an Nerven und Keeperin Vicky Mucha.

Schwül-warmes Spätsommerwetter und ein großer, stark lädierter Naturrasenplatz im Auswärtsspiel beim TSV Eching. Im altehrwürdigen Willi-Widhopf-Stadion waren die Rollen klar verteilt. Der TBM von Beginn an im Vorwärtsgang und lässt Ball und Gegner laufen. Sheeva Seyfi schon in der 7. Minute auf halb links durch, aber ihr Schuss geht am zweiten Pfosten vorbei. Der Schuss von Liliane Rahts noch leichte Beute für Keeperin Mucha. Dann wäre Seyfi, in der 10. Minute, bei einer Flanke, fast vor Mucha am Ball gewesen. Seyfi in der 19. Minute dann die erste Trinkpause. Der Kopfball von Raths in der 34. Minute geht drüber und der Torschuss von Kerstin Frank zu harmlos. Dann ist Seyfi wieder alleine durch, diesmal muss Mucha Kopf und Kragen riskieren und hält den Schuss ganz stark.