0-0 verloren! TBM trifft das Tor nicht

Im ersten Auswärtsspiel in der BOL scheitert, der stark aufspielende Tabellenführer, an Nerven und Keeperin Vicky Mucha.
Schwül-warmes Spätsommerwetter und ein großer, stark lädierter Naturrasenplatz im Auswärtsspiel beim TSV Eching. Im altehrwürdigen Willi-Widhopf-Stadion waren die Rollen klar verteilt. Der TBM von Beginn an im Vorwärtsgang und lässt Ball und Gegner laufen. Sheeva Seyfi schon in der 7. Minute auf halb links durch, aber ihr Schuss geht am zweiten Pfosten vorbei. Der Schuss von Liliane Rahts noch leichte Beute für Keeperin Mucha. Dann wäre Seyfi, in der 10. Minute, bei einer Flanke, fast vor Mucha am Ball gewesen. Seyfi in der 19. Minute dann die erste Trinkpause. Der Kopfball von Raths in der 34. Minute geht drüber und der Torschuss von Kerstin Frank zu harmlos. Dann ist Seyfi wieder alleine durch, diesmal muss Mucha Kopf und Kragen riskieren und hält den Schuss ganz stark.
Gleiches Bild in der zweiten Halbzeit. Die eingewechselte Luise Escherich fliegt in der 49. Minute in eine Flanke rein, aber ihre Direktabnahme geht drüber. War auch schwer zu nehmen. Toni Tewes dann zweimal in der 57. Minute und 61. Minute mit ihren Torabschlüssen, aber zu harmlos. Es folgt die Spielphase, wo der Gästetreffer fallen muss. In der 64. Minute scheitert Seyfi wieder an der besten Spielerin. Torfrau Mucha hält ihren Schuss ganz stark, jedoch kann die Abwehr den Ball nicht klären und ein Querschläger landet bei der völlig freistehenden Tewes. Am Fünfmetereck, ob überrascht oder zu hektisch, schließt sie schnell ab und der Ball fliegt weit über das Tor. Freistoß TBM in der 78. Minute und die Flanke segelt in den Strafraum, dort verlängert per Kopf Seyfi den Ball und Mucha wehrt, wieder überragend, den Ball ab. Die eingewechselte Andrea Goni dann mit links drüber und Tewes, fünf Minuten vor Schluss, tankt sich über links Außen durch. Ihr Querpass erreicht Seyfi am Fünfer. Es war nicht der Tag von ihr, denn diese Hundertprozentige, nagelt Seyfi mit viel Rückenlage über das Gehäuse. Zwei Eckbälle und ein letzter Schuss, auf das Tor der Heimelf, bringen nichts mehr ein und so bleibt es beim torlosen Unentschieden.