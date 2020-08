1:2 gegen RW Koblenz: Eintracht Trier verhaut Saisonauftakt

Die zweite Halbzeit lief noch keine Minute, da gab’s bei brütender Hitze die aus Eintracht-Sicht alles andere als erfreuliche kalte Dusche. SVE-Kapitän Simon Maurer verlor den Ball – Koblenz-Stürmer Sascha Engel sagte Danke für das Geschenk und traf zur Gästeführung (46.).

Wenige Minuten später fast das 0:2. Maurer und Innenverteidiger-Kollege Josef Cinar bekamen den bulligen Engel nicht gestellt, der den Außenpfosten traf (51.).

Trier war schläfrig aus der Kabine gekommen. Überhaupt lief im ersten Saisonspiel nicht allzu viel rund vor 1131 Zuschauern im Moselstadion.

Die Eintracht brauchte eine Standardsituation, um ins Spiel zurückzukehren. Ömer Kahyaoglu zirkelte einen Freistoß ins untere Eck, wo RW-Torwart Tobias Oost den Ball prallen ließ. Tim Garnier erzielte im Nachschuss das 1:1 (58.).

Doch die Wende blieb aus. Koblenz ging als Sieger vom Feld, da der eingewechselte Jeremy Heyer einen Konter zum 2:1-Sieg der Gäste abschloss (86).

Schon früh in der sechsten Minute hatte die Eintracht eine Schrecksekunde zu überstehen. Nach einem Missverständnis kullerte der Ball in Richtung des verwaisten Trierer Tors und letztlich an den Pfosten.

Die Eintracht leistete sich einige Ungenauigkeiten. Und dennoch ergab sich eine tolle Doppelchance in der 21. Minute. Doch sowohl Kahyaoglu als auch Christoph Anton schafften es auf elf Metern und guter Schussposition nicht, den Ball über die Linie zu bringen.

Trier startete gleich mit fünf Neuzugängen – wohl auch ein Grund dafür, dass bei weitem noch nicht alle Rädchen ineinander griffen. Das Tor hütete Denis Wieszolek, rechts hinten verteidigte Julien Erhardt. Außerdem liefen im Mittelfeld Maurice Roth, Jason Thayaparan und Anton auf.

Die Niederlage gegen Koblenz schmerzt, aber Rückkehrer Christoph Anton steht im fupa-Interview nur wegen des Rasensprengers im Regen:

Roth trug wegen eines im Training erlittenen Nasenbeinbruchs zunächst eine Maske, die er Mitte der ersten Halbzeit aber ablegte.

Beide Teams forderten in der ersten Halbzeit jeweils einmal Elfmeter – doch in beiden Szenen blieb die Pfeife von Schiedsrichter Fabian Schneider zu Recht stumm. Ein Schubser von Dominik Schmidt gegen Roth sowie ein Tackling von Thayaparan gegen Giuliano Masala waren zu wenig für Strafstöße.

In der zwölften Minute sorgte eine kleine Handgreiflichkeit für Verwunderung. Josef Cinar schubste nach einem Verbal-Disput Mitspieler Kevin Heinz von sich weg.

Auf Trier wartet nun die erste Auswärtsaufgabe. Am nächsten Samstag, 16.30 Uhr, gastieren die Moselaner beim Aufsteiger Arminia Ludwigshafen.

Spiel-Statistik:

Eintracht Trier: Wieszolek – Erhardt, Maurer, Cinar, Heinz – Kahyaoglu (70. Sasso-Sant), Fischer, Thayaparan (58. Brandscheid), Anton – Roth (79. Kinscher) – Garnier

Rot-Weiss Koblenz: Oost – Masala, Schmidt, Krämer, Meinert – Miles, Weidenbach, Altin (76. Sauerborn), Hillen – Arndt (71. Barut), Engel (84. Heyer)

Tore: 0:1 Engel (46.), 1:1 Garnier (58.), 1:2 Heyer (86.)

Zuschauer: 1131

Stimmen zum Spiel:

Daniel Paulus, Trainer Eintracht Trier: Der Koblenzer Sieg geht in Ordnung, da müssen wir ehrlich sein. Wir haben noch an einigen Stellschrauben zu drehen. Wir haben gegen eine körperlich robuste und total präsente Oberliga-Mannschaft gespielt, die uns im Zweikampfverhalten, bei Kopfbällen und zweiten Bällen überlegen war. Dennoch war nicht alles schlecht. Wir haben in der ersten Halbzeit die eine oder andere gute spielerische Lösung gefunden. Nachdem 0:1 haben wir und gut geholt. Am Ende haben wir aber mit zu vielen langen Bällen operiert.

Fatih Cift, Trainer RW Koblenz: Beiden Mannschaften muss man ein Riesenkompliment aussprechen, da sie bei diesen hohen Temperaturen ein solch intensives Spiel hingelegt haben. Wir haben einen glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg eingefahren. Ich weiß, wie hoch die Erwartungshaltung in Trier ist. Das erste Spiel hat noch keine Aussagekraft für den Rest der Saison, da die Mannschaft von Eintracht Trier bockstark ist.